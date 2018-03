Lenovo annuncia la partnership pluriennale con la Ferrari

Continuando a perseguire l’obiettivo di affermarsi come uno dei brand più ammirati e riconosciuti al mondo, Lenovo ha avviato una partnership di sponsorizzazione pluriennale concon l’inizio della stagione 2018 di Formula 1 che prende il via a Melbourne domenica 25 marzo.

La partnership prevede la visibilità del marchio, attraverso il posizionamento del logo Lenovo sulle appendici aerodinamiche laterali e sui bracci delle sospensioni anteriori della monoposto F1 del 2018 di Scuderia Ferrari, oltre che sulle tute dei piloti e sulle uniformi dei componenti del team. Lenovo fornirà inoltre alcuni propri prodotti (notebook ThinkPad e tablet Miix) che saranno utilizzati da Scuderia Ferrari dentro e fuori i circuiti.



Commentando la sponsorizzazione, Gianfranco Lanci, Corporate President e Chief Operating Officer di Lenovo, ha dichiarato: “Lenovo è felice di essere partner di Scuderia Ferrari, e di collaborare da vicino con uno dei brand globali più iconici, riconosciuto per la sua eccellenza nella progettazione, nelle prestazioni e nell’innovazione – tutti valori importanti per Lenovo. L’associazione di una piattaforma globale come quella della Formula Uno e del marchio Ferrari costituisce l’opportunità perfetta per far crescere ulteriormente il brand Lenovo a livello mondiale”.



Il logo Lenovo è apparso per la prima volta sulla monoposto SF71H lo scorso 22 febbraio a Maranello e farà il suo debutto a Melbourne per il primo Gran Premio della stagione F1 2018.