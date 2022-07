Lenovo annuncia i portatili Yoga Slim in Italia: prezzi, specifiche e NFT

Nel contesto di un evento italiano a cui abbiamo avuto modo di partecipare, sono stati annunciati i nuovi portatili della gamma Yoga di Lenovo. Più precisamente, si fa riferimento a modelli della serie Yoga Slim.

Ebbene, la scheda tecnica di Lenovo Yoga Slim 9i include un processore Intel Core i7-1280P, scheda video integrata, un pannello OLED Glass Touch da 14 pollici con risoluzione 2,8K, 16GB di RAM, 1TB di SSD e una batteria da 75 Wh. Non manca una IR Camera Full HD, così come c'è il supporto a WLAN 2x2 AX 6E e BT.

Per quel che concerne le caratteristiche tecniche di Lenovo Yoga Slim 7i Pro X, invece, si fa riferimento a un processore Intel Core i7-12700H, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria dedicata, un display Non-Touch da 14,5 pollici con risoluzione 3K, 32GB di RAM, 1TB di SSD e una batteria da 70 Wh. Presenti IR Camera e supporto a WLAN 2x2 AX 6E e BT.

Durante l'evento tenutosi a Milano sono inoltre stati presentati Yoga Slim 7 Pro e Yoga Slim 7i Carbon. Quest'ultimo si fa notare per via del suo peso inferiore a 1kg, nonché per via dell'utilizzo del magnesio in termini di materiali. Sotto la scocca ci sono processori Intel Core Gen 12.

Per quel che concerne prezzi e disponibilità in Italia, Lenovo Yoga Slim 9i verrà venduto a partire da 1.899 euro. Yoga Slim 7i Pro X, invece, partirà da 1.399 euro. Ci sono poi Yoga Slim 7 Pro X e Yoga Slim 7i Carbon, che verranno rispettivamente proposti a un costo di partenza di 1.599 euro e 1.399 euro. Tutti i prodotti della settima generazione di Yoga Slim arriveranno nel mese di settembre 2022.

Insomma, il riassunto della gamma Yoga Slim 2022 è quello di seguito.

Yoga Slim 9i da 14" , laptop certificato carbon neutral, rivestito in 3D Glass, design premium leggero e sottile solo 14,99mm, integra un display touchscreen OLED Pure Sight in 16:10 fino a 4K (opzionale) e processori Intel Core Gen 12 con certificazione Intel Evo e 4 speaker Bowers and Wilkins; in Italia sarà disponibile a partire da 1899,00 euro.

, laptop certificato carbon neutral, rivestito in 3D Glass, design premium leggero e sottile solo 14,99mm, integra un display touchscreen OLED Pure Sight in 16:10 fino a 4K (opzionale) e processori Intel Core Gen 12 con certificazione Intel Evo e 4 speaker Bowers and Wilkins; in Italia sarà disponibile a partire da 1899,00 euro. Yoga Slim 7i Pro x e Yoga Slim 7 Pro X , progettati per creare contenuti da ovunque grazie a Lenovo X Power, integrano la nuova generazione di processori Intel Core o AMD Ryzen con grafiche NVIDIA GeForce, Intel Iris Xe o AMD Radeon. Display 3K Lenovo PureSight da 14,5" per la massima accuratezza del colore, maggior numero di pixel e refresh rate più veloce. Le prestazioni di questo PC sono ottimizzate da Lenovo A.I. Engine+ per la produttività da ovunque; in Italia sarà disponibile a partire da 1399,00 euro e 1599,00 euro.

, progettati per creare contenuti da ovunque grazie a Lenovo X Power, integrano la nuova generazione di processori Intel Core o AMD Ryzen con grafiche NVIDIA GeForce, Intel Iris Xe o AMD Radeon. Display 3K Lenovo PureSight da 14,5" per la massima accuratezza del colore, maggior numero di pixel e refresh rate più veloce. Le prestazioni di questo PC sono ottimizzate da Lenovo A.I. Engine+ per la produttività da ovunque; in Italia sarà disponibile a partire da 1399,00 euro e 1599,00 euro. Yoga Slim 7i Carbon è un laptop estremamente leggero (meno di 1kg) realizzato in magnesio, materiale utilizzato anche in ambito aerospaziale, e irrobustito da un multistrato in fibra di carbonio. Caratteristiche di estrema portabilità associate a processori Intel Core Gen 12 generazione e display 2.5K Lenovo PureSight con touchscreen (opzionale) e certificazione Low Blue Light TÜV Hardware. In Italia sarà disponibile a partire da 1399,00 euro.

Tra l'altro, i nuovi Yoga saranno disponibili con il servizio CO2 Offset Service di Lenovo incluso. Il servizio verificato tiene conto delle emissioni medie di carbonio associate al dispositivo, dalla produzione alla spedizione e per l'intero ciclo di vita medio (fino a 5 anni) del prodotto. Questo servizio supporta i progetti delle Nazioni Unite per contrastare il cambiamento climatico a garanzia dell'impatto e dell’integrità dei progetti ambientali.

I nuovi Yoga sono poi disponibili con il servizio Premium Care 2 anni on-site per un'esperienza ancora migliore con il PC. Il servizio include il trattamento prioritario, supporto personalizzato hardware e software da parte di esperti, controlli annuali dello stato di salute del PC, e tanto altro.

È inoltre attivo il programma Affidabilità Garantita per i prodotti consumer; fino al 31 marzo 2023 Lenovo rimborsa il costo di acquisto di PC, tablet e monitor in caso di guasto tecnico entro i primi 365 giorni dalla data di acquisto. Il programma prevede, oltre alla riparazione del prodotto in garanzia, il rimborso fino a un massimo di 1.000 euro per tutti i prodotti consumer. Per maggiori informazioni, potete fare riferimento al sito Web Lenovo Promotions.

In ogni caso, durante l'evento legato a Spazio Lenovo è stata messa in mostra l'opera Henosis. Quest'ultima, realizzata dall'artista internazionale Giuseppe Lo Schiavo, in arte Glos, sarà disponibile come NFT in limited edition per i fan di Yoga Slim che acquisteranno per primi la settima generazione di PC notebook in Spazio Lenovo. Solo acquistando Yoga Slim 7i Pro X, Yoga Slim 7 Pro X o Yoga Slim 7i Carbon sarà possibile ricevere gratuitamente una copia unica della speciale edizione limitata di 25 copie in formato NFT. Per accedere alla wishlist e sapere in anteprima la data di arrivo dei nuovi Yoga Slim, potete fare riferimento al portale ufficiale di Spazio Lenovo.