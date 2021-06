Lenovo anticipa l'MWC 2021: ufficiali ThinkPad, IdeaPad, ThinkVision e Go

Il Mobile World Congress 2021 di Barcellona è dietro l'angolo: partirà il 28 giugno 2021 e terminerà il 1 luglio (tra l'altro, in quelle giornate ci sarà anche l'EyeExpo). In questo contesto, Lenovo ha deciso di anticipare la kermesse, svelando diversi dispositivi legati alle serie ThinkPad, IdeaPad, ThinkVision e Go.

Partendo dai ThinkPad, troviamo ThinkPad L13 Gen 2, ThinkPad L13 Yoga Gen 2 e ThinkPad X1 Extreme Gen 4. ThinkPad L13 Gen 2 e ThinkPad L13 Yoga Gen 2 dispongono di processori della serie AMD Ryzen 5000 con scheda video Radeon integrata. Non mancano poi fino a 16GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e fino a 1TB di SSD. Il pannello ha risoluzione Full HD e luminosità di 300 nit e non manca un comparto Dolby Premium Audio. Presente una camera HD con protezione per la privacy, che risulta però opzionale. ThinkPad L13 Gen 2 arriverà ad agosto 2021 a un prezzo di partenza di 649 euro, mentre ThinkPad L13 Yoga Gen 2 approderà sul mercato nello stesso mese ma a un costo di partenza di 749 euro.

Il modello più ambizioso della gamma è ThinkPad X1 Extreme Gen 4, dato che dispone di GPU fino a NVIDIA RTX 3080, processori Intel Core i7/i9 H di undicesima generazione e schermo QHD+ (400 nit) o UHD+ (600 nit) con Dolby Vision. Presenti anche webcam 1080p, 5G WWAN e Wi-Fi 6/6E, nonché sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione e ampio touchpad. Il peso è di 1,8 Kg, mentre lo spessore è pari a 17,7 mm. Il dispositivo arriverà ad agosto 2021 a un costo di partenza di 2099 euro.

Passando ai ChromeBook IdeaPad 5i, questi ultimi dispongono di un pannello Full HD (100% sRGB) da 14 o 13 pollici. Sotto la scocca ci sono processori Intel, mentre per lo storage vengono utilizzati SSD. Non manca la possibilità di scegliere un modello con supporto al Wi-Fi 6. Lo chassis è in metallo e c'è una webcam con opzione per la privacy. La disponibilità partirà da luglio 2021 per IdeaPad 5i ChromeBook da 14 pollici, che verrà venduto a un prezzo di partenza pari a 399 euro. Il modello da 13 pollici, chiamato IdeaPad Flex 5i Chromebook, verrà invece proposto a partire da 399 euro da giugno 2021.

Per quel che riguarda la gamma ThinkVision, Lenovo ha svelato ThinkVision MC50 Monitor Webcam e ThinkVision T24m-20. La prima è una webcam 1080p RGB che si può posizionare agevolmente sul retro del monitor e dispone di due microfoni integrati, collegamento plug-and-play tramite USB, cancellazione del rumore e FOV di 90 gradi. La disponibilità partirà dal Q3 2021, mentre il prezzo è fissato a 99 euro. ThinkVision T24m-20 è invece un monitor da 23,8 pollici con risoluzione Full HD, che arriverà nel Q3 2021 a partire da 299 euro. Per il resto, la gamma ThinkVision viene "completata" da ThinkVision M15, un monitor portatile in colorazione Raven Black con porta USB Type-C che dispone di un pannello IPS Full HD da 15,6 pollici e strizza l'occhio al mondo business. Arriverà nel Q3 2021 a partire da 229 euro. C'è poi anche una colorazione Arctic Grey chiamata Lenovo L15, che punta all'uso quotidiano. Quest'ultima sarà disponibile da settembre 2021 a un prezzo di 229 euro.

Tra l'altro, il noto brand ha anche svelato Lenovo LC50 Monitor Webcam, che presenta un attacco magnetico e sarà disponibile da settembre 2021 a un prezzo di 99 euro, Lenovo L27m-30 e Lenovo L32p-30. Questi ultimi due monitor dispongono di risoluzione 4K e hanno quattro porte USB 3.2. Il modello da 32 pollici presenta anche il supporto alla tecnologia FreeSync di AMD. La disponibilità partirà da settembre 2021 per Lenovo L27m-30, che verrà venduto a partire da 299 euro. Lenovo L32p-30, invece, arriverà a ottobre 2021 a un costo di partenza di 479 euro.

A conclusione dei molteplici annunci effettuati da Lenovo in questo periodo che anticipa l'MWC 2021, troviamo gli accessori della gamma Lenovo Go, che mirano a convincere coloro che sono soliti lavorare da remoto. A livello di mouse, troviamo Lenovo Go USB-C Wireless (luglio 2021, 36 euro), Lenovo Go Wireless Multi-Device (luglio 2021, 49 euro) e Lenovo Go Wireless Vertical (agosto 2021, 49 euro). Non mancano inoltre Lenovo Go Wireless Split Keyboard (ottobre 2021, 89 euro) e Numeric Keypad (49 euro, ottobre 2021). Ci sono poi powerbank, kit di ricarica wireless, cuffie con cavo e wireless e altro.

Insomma, Lenovo ha aggiunto parecchi prodotti al suo portfolio, strizzando l'occhio a varie tipologie di utenti. Ricordiamo inoltre che l'MWC 2021 deve ancora iniziare, visto che il giorno da segnare sul calendario è il 28 giugno 2021. Potrebbero dunque arrivare anche altre novità dal noto brand: staremo a vedere. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al portale ufficiale di Lenovo. Da notare il fatto che i prezzi indicati fanno riferimento al mercato EMEA, mentre ulteriori informazioni specifiche per l'Italia verranno comunicate in seguito.