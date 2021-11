Lenovo Black Friday 2021 esagera: Legion Phone Duel 2 in sconto del 25%

Signore e signori, è quel momento dell'anno: la giornata "vera e propria" del venerdì nero è arrivata e infatti le offerte presenti nella nostra pagina dedicata al Black Friday sono parecchie. In questo contesto, vale la pena soffermarsi su un'iniziativa promozionale che si fa notare. Infatti, lo smartphone Lenovo Legion Phone Duel 2 è in sconto.

Più precisamente, la variante da 12/256GB del dispositivo da gaming viene proposta a un prezzo pari a 599 euro mediante il portale ufficiale di Lenovo. In parole povere, lo sconto è del 25%, ovvero si possono risparmiare 200 euro, in quanto in precedenza il costo del prodotto ammontava a 799 euro. Ricordiamo che si sta facendo riferimento a uno smartphone da gaming con processore Qualcomm Snapdragon 888, che difficilmente in passato è sceso a questo prezzo.

In ogni caso, lo sconto viene applicato in carrello mediante l'eCoupon BLACKFRIDAY (quest'ultimo generalmente si attiva da solo premendo sul pulsante "Ordina ora", ma nel caso questo non avvenisse potete provare ad applicare il coupon manualmente mediante l'apposita sezione). Non sappiamo per quanto tempo questo sconto rimarrà attivo, quindi potrebbe interessarvi dare un'occhiata al sito Web ufficiale di Lenovo il prima possibile.

Per il resto, ricordiamo che potete approfondire il dispositivo da gaming coinvolto mediante la nostra recensione di Lenovo Legion Phone Duel 2 (uscita ad aprile 2021). Inoltre, potete trovare svariati ulteriori approfondimenti legati al prodotto consultando la nostra pagina dedicata a Legion by Lenovo.