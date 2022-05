Lenovo alla carica con i nuovi Yoga, a cavallo tra stile e performance

Dopo aver messo le mani su uno dei prodotti più interessanti della serie nella nostra recensione dello Yoga Slim 7i Pro con CPU Tiger Lake, Lenovo è tornata in pista per svelare i nuovi innesti della gamma, dagli ultraportatili ai sistemi All-in-one.

La nuova stagione dei PC Premium Yoga sarà caratterizzata da diversi aspetti chiave e novità, a partire dallo Yoga AIO 7, un desktop all in one dotato di display 4K IPS da 27 pollici con copertura DCI-P3 del 95%. Finemente ingegnerizzato per fornire il massimo della flessibilità, lo schermo di questo interessante dispositivo standalone è incastonato in un piedistallo con doppio altoparlante JBL da 5W grazie a una cerniera che permette la rotazione di 90 gradi, l'escursione verticale e l'inclinazione utilizzando semplicemente un dito. Sotto la scocca prendono posto i nuovi processori AMD Ryzen Serie 6000 con grafica opzionale Radeon RX 6600M.

Lo Yoga 9i, invece, è un laptop certificato carbon neutral per la compensazione delle emissioni di carbonio grazie al programma Lenovo CO2 Offset Service.

Si tratta di un prodotto Premium senza compromessi, con rivestimento 3D Glass e uno spessore di appena 14,9 mm.

Grazie allo schermo touch OLED PureSight da 14 pollici con rapporto 16:10 e risoluzione fino a 4K, si configura come un prodotto pensato per la produttività ma anche e soprattutto per l'intrattenimento portatile. Inoltre, si tratta di un pannello a 10-bit per la riproduzione dei colori con copertura dello spazio DCI-P3 del 100%, ulteriormente arricchito dalla certificazione VESA HDR TrueBlack 500.

Quattro gli altoparlanti integrati, prodotti da Bowers & Wilkins, mentre l'esperienza d'utilizzo è affidata ai processori Intel di dodicesima generazione e alla piattaforma Intel EVO.

Yoga Slim 7i Pro X e 7 Pro X, invece, sono prodotti strutturalmente simili, con schermo 3K PureSight da 14,5 pollici a 120 Hz e copertura sRGB del 100%. Da una parte Intel e dall'altra AMD, in entrambi i casi si potranno scegliere tutte le opzioni di ultima generazione lato CPU. La grafica, invece, sarà configurabile fino alla NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop con validazione NVIDIA Studio e X Power, per una potenza fortemente bilanciata dall'efficienza termica ed energetica. La memoria supportata, invece, è fino a 32 GB di RAM DDR5.

Gli Yoga Slim 7 Pro e 7i Pro, d'altro canto, presentano un corpo in alluminio premium, display da 14 pollici, processori a scelta tra gli Intel Core di nuova generazione e gli AMD Ryzen 6000 e grafica GeForce RTX 2050. I fratelli omonimi più grandi avranno a disposizione monitor da 16 pollici fino all'IPS 2,5K a 165Hz. Le differenze sotto la scocca sono sostanziali, con il 7 Pro che può essere equipaggiato con grafica fino alla RTX 3050 Ti e il 7i Pro che, invece, implementa soluzioni grafiche fino alla Intel ARC A370M.

Lo Yoga 7 è il modello identitario della gamma, pensato per l'intrattenimento e la portabilità puri, grazie a un display touchscreen OLED 16:10 fino a 2,8K con tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos per il sonoro. Si tratta del convertibile per eccellenza, con cerniera che consente il ribaltamento completo del corpo su sé stesso, dotato di tecnologia Rapid Charge Express e compatibile con Active Pen per massimizzarne la resa funzionale.

La variante Yoga Slim 7i Carbon punta a chi è alla ricerca di un dispositivo che possa accompagnare in uno stile di vita ibrido tra casa e ufficio. Propone un display da 13,3 pollici a scelta fino a un pannello touchscreen PureSight a 2,5K con frequenze di aggiornamento fino a 90 Hz. Anche in questo caso siamo in ambiente Intel EVO e con processori Intel di dodicesima generazione mobile, il tutto in uno chassis da 14,8 mm e meno di 1 Kg in lega di magnesio.

I prezzi consigliati dal produttore sono:

Yoga Slim 9i (14”, 7) a partire da 1.899,00€.

Yoga Slim 7i Pro X (14", 7) a partire da 1.399,00€.

Yoga Slim 7 Pro X (14", 7) a partire da 1599€.

Yoga Slim 7i Carbon (13”, 7) a partire da 1.399,00€.

Yoga Slim 7 Pro (14", 7) a partire da 1.399,00€.

Yoga Slim 7 Pro (16", 7) a partire da 1.499,00€.

Yoga Slim 7i Pro (14", 7) a partire da 1.099,00€.

Yoga Slim 7i Pro (16", 7) a partire da 1.549,00€.

Yoga AIO 7 (27”, 7) a partire da 2.599,00€.

Yoga 7 (14”, 7) a partire da 1.399€.

I nuovi dispositivi della gamma Yoga saranno disponibili in estate sul sito ufficiale di Lenovo.