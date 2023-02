Lenovo cresce nonostante la crisi del settore hi-tech: premiano investimenti e servizi

Dopo la valanga di novità targate Lenovo al CES 2023, la compagnia con sede a Hong Kong ha oggi svelato i dati della sua ultima trimestrale, relativa al terzo trimestre del 2022/2023. In controtendenza rispetto al resto del mondo tech, Lenovo registra dei risultati solidi, grazie anche alla diversificazione dei suoi motori di crescita.

In termini numerici, la compagnia ha riportato un fatturato pari a 15,3 miliardi di Dollari e un utile di 437 milioni di Dollari. Mentre il mercato dei PC si contrae, Lenovo ha deciso di puntare sulle altre attività in campo informatico e sui servizi, che quest'anno hanno raggiunto la percentuale record del 41% dei guadagni totali dell'azienda.

In particolare, i settori Solutions and Services Group e Infrastructure Solutions Group hanno aumentato i propri ricavi fino a livelli record, pari rispettivamente a 1,8 miliardi di Dollari ed a 2,9 miliardi di Dollari: stiamo parlando di aumenti del 23% e del 48% rispetto allo scorso anno, che dimostrano come la diversificazione dei prodotti e dei servizi possa essere una risposta efficace alla contrazione del settore tecnologico in tutto il mondo.

Ovviamente, la situazione di incertezza globale pesa anche sulle casse di Lenovo, con una contrazione dei ricavi e dei guadagni nel 2022-2023: a confronto con il 2021, infatti, i ricavi scendono da 20 a 15 miliardi di Dollari, con un calo del 25%, mentre i guadagni netti si riducono del 32%, da 640 a 437 milioni di Dollari. Nonostante ciò, la compagnia è riuscita a mantenere il proprio bilancio in positivo per il quinto trimestre consecutivo: un dato decisamente solido, considerata la crisi generalizzata dell'hi-tech in tutto il mondo.

Il CEO e Chairman di Lenovo, Yuangqing Yang, ha commentato i dati spiegando che "i solidi risultati di oggi dimostrano che la nostra strategia di trasformazione basata sui servizi sta dando i suoi risultati. Nonostante la complessa situazione macroeconomica, abbiamo mantenuto la nostra leadership nel mercato dei PC. Sono fiducioso nella nostra strategia chiara, nella nostra resilienza operativa, nella nostra liquidità sana e nei nostri continui investimenti nell'innovazione".