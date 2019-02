Lenovo dice no al cyberbullismo e sostiene la campagna promossa dal Moige

Lenovo, numero uno in Italia nel mercato Education, sostiene la campagna "Giovani ambasciatori contro il cyberbullismo per un web sicuro" promosso dal MOIGE (Movimento Italiano Genitori Onlus).

Il progetto, presentato oggi nella settimana del Safer Internet Day 2019 presso l'Istituto Superiore "Francesco Morano" di Caivano (Na), ha l’obiettivo di fornire alle famiglie gli strumenti idonei per fronteggiare il fenomeno del cyberbullismo, promuovere tra i minori una maggiore consapevolezza dei rischi e supportarli nell'acquisizione di competenze per una gestione costruttiva dei conflitti interpersonali, e diffondere una cultura digitale sui pericoli connessi all'uso improprio delle tecnologie.

In difesa dei più giovani, il Moige mette a disposizione un "Centro mobile" di sostegno e supporto alle vittime di cyberbullismo. Un ufficio itinerante con personale specializzato che effettuerà il giro dell’Italia raggiungendo le scuole e i comuni che richiedono l’intervento.

L’azione di sensibilizzazione e di prevenzione si realizzerà attraverso interventi formativi e informativi rivolti agli studenti delle scuole selezionate, 100 su tutto il territorio nazionale, ai loro genitori e ai loro insegnati. Ciascun istituto selezionerà cinque alunni che diventeranno "Ambasciatori della lotta al cyberbullismo", un punto di riferimento per chiedere aiuto o per segnalare eventuali episodi, che si formeranno su un portale dedicato, con il supporto del docente referente del progetto, e che diventeranno i protagonisti dell'azione formativa sui loro compagni.

Per la realizzazione delle attività di progetto sul "Centro mobile" in tour nelle scuole e nelle piazze, per il coordinamento delle aziende della sede centrale di Roma oltre che per l’affiancamento del call center di supporto, Lenovo mette a disposizione alcuni tra i più innovativi dispositivi tecnologici, tra i più diffusi negli ambienti scolastici e professionali, come i 2-in-1 detachable MIIX 320, utilizzabili sia come notebook che come tablet grazie alla tastiera staccabile, i pluripremiati portatili Lenovo ThinkPad X1 Yoga, le workstation ThinkPad P52s e i notebook Lenovo ThinkPad 13 e serie T.

"In qualità di azienda leader in Italia nel mercato Education, non possiamo che essere a fianco del Moige per quest'iniziativa preziosa di impegno sociale ed educativo per la protezione dei nostri ragazzi. In Lenovo siamo fermamente convinti che la tecnologia possa dare risposte concrete alle richieste di aiuto dei bambini e dei genitori, sia per il valore inclusivo intrinseco dei dispostivi intelligenti oggi a portata di tutti sia per l'esigenza, sempre più necessaria, di educare grandi e piccoli all'uso migliore che si possa fare della tecnologia" ha dichiarato Guido Terni, Education Manager di Lenovo Italia.

La campagna "Giovani ambasciatori contro il cyberbullismo per un web sicuro" mira a raggiungere 80 mila genitori e formare 500 nuovi giovani ambasciatori, che si aggiungeranno a 50 mila studenti e più di 100 mila tra docenti e genitori già attivi sul territorio nazionale.

Per maggiori dettagli consultare il sito dedicato: http://www.moige.it/progetto/cyberbullismo.