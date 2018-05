Lenovo dichiara guerra al notch: in arrivo uno smartphone full-screen senza tacca

Per tutti coloro che ormai si erano rassegnati a vedere smartphone con notch e non full screen, arriva una buona notizia. Perchè il vicepresidente di Lenovo, Chang Cheng, ha lasciato intendere attraverso il proprio account ufficiale Weibo, il popolare social network cinese, che la compagnia è in procinto di svelare uno smartphone notch-less.

A corredo di ciò, Cheng ha anche pubblicato l'immagine che vi proponiamo in calce, che mostra proprio la metà di quello che con ogni probabilità sarà il Lenovo Z5, il prossimo smartphone che presenterà la compagnia. A giudicare dalle affermazioni del dirigente, il dispositivo avrà un rapporto schermo-corpo del 95 per cento, con cornici molto sottili e soprattutto senza tacca.

Cheng sostiene anche che lo Z5 includerà ben quattro innovazioni tecnologiche, tra cui 18 tecnologie brevettate su cui però al momento non abbiamo molte indicazioni. L'incognita maggiore è rappresentata dalla gestione della fotocamera frontale e dal design.

Rispetto alla concorrenza, quindi, il dispositivo potrebbe davvero rappresentare un passo in avanti significativo, anche a livello di dati.

L'Mi Mix 2 di Xiaomi, per fare un esempio, ha un rapporto schermo-corpo del 91,3 per cento, tra i migliori del settore, con la fotocamera frontale montata sulla parte bassa. Il Vivo Apex, invece, utilizza una fotocamera per i selfie a scomparsa, mentre Apple ed Huawei, con iPhone X ed il P20, hanno optato per il famigerato notch.