Lenovo, disponibile in Italia il nuovo visore all-in-one ThinkReality VRX

Lenovo ha annunciato, in occasione dell’AWE USA 2023, la disponibilità in Italia del visore all in one per la realtà virtuale ThinkReality VRX che è progettato appositamente perle aziende.

Dotato di sistema di movimento 6DoF e basato sul processore Snapdragon XR2+ Gen 1, il visore composto da un profilo sottile e maneggevole ed una serie di funzionalità pass-through a colori ed alta risoluzione per le esperienze in realtà mista.

Disponibile al costo di 1299 Euro + IVA, vuole diventare la soluzione VR perle aziende di tutto il mondo grazie all’immediatezza ed affidabilità degli strumenti integrati che permettono di migliorare l’efficienza nella formazione dei dipendenti e la collaborazione virtuale.

“I nostri clienti sono alla ricerca di gateway affidabili, flessibili e scalabili per navigare nel metaverso aziendale che è in crescita e richiedono soluzioni di classe enterprise per le nuove realtà di lavoro in scenari ibridi e ambienti virtuali”, ha dichiarato Vishal Shah, GM of XR and Metaverse di Lenovo. “Abbiamo realizzato il Lenovo ThinkReality VRX per essere la miglior soluzione VR per la formazione e la collaborazione in 3D immersivo”.

Ovviamente, trattandosi di un visore di natura aziendale, è sviluppato per un utilizzo di lunga durata ed affidabilità e per offrire una sicurezza di livello aziendale grazie ad una catena di fornitura e processo di produzione che verifica accuratamente ogni componente e fornitore di servizi.

Le cuffie sono invece progettate per regalare esperienze confortevoli anche durante le sessioni prolungate, a cui si aggiungono le ottiche pancake che riducono il profilo.

Tra le soluzioni accessibili troviamo la piattaforma per sviluppatori Snapdragon Spaces XR ed il suo SDK basato su OpenXR, che consente di creare esperienze innovative.

Tutte le informazioni sono disponibili direttamente sul sito di Lenovo.