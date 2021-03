Lenovo dona PC ricondizionati agli studenti di Milano con l'iniziativa 'Riavvia Mi'

Lenovo annuncia oggi l'iniziativa "Riavvi Mi", promossa in collaborazione con il Comune di Milano, la Città Metropolitana e l'Associazione Energie Sociali Jesurum. Obiettivo è aiutare le famiglie bisognose dell'area con la donazione di PC e tablet Lenovo e smartphone Motorola ricondizionati.

Il programma prende il via dal concept store Spazio Lenovo in corso Matteotti 10, che farà da centro di coordinamento di Riavvia Mi.

Lenovo ha spiegato che con Riavvia Mi intende supportare le famiglie che necessitano delle nuove tecnologia digitali che a causa del lockdown sono diventate indispensabili per comunicare, studiare e lavorare. Con Riavvia Mi, Lenovo ha risposto all'appello lanciato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alle imprese ed organizzazioni della città, a cui ha chiesto di donare dispositivi IT alle persone più bisognose per consentire loro di accedere agli strumenti necessari per restare al passo con la didattica o mantenere il contatto sociale.

Lenovo Foundation, a supporto di Riavvia Mi, donerà 50mila Euro per permettere di individuare e realizzare gli interventi rivolti anche alle scuole dell'infanzia.

Le persone ed aziende che decidono di aderire a Riavvia Mi potranno registrarsi direttamente sul sito web dell'iniziativa, dove potranno donare tablet o PC Lenovo o smartphone Motorola che non usano più. I volontari si occuperanno della presa in carico del dispositivo, organizzeranno il ritiro e Lenovo invierà loro un buono sconto del 15% da utilizzare sull'acquisto di prodotti Lenovo o Motorola. Compatibilmente con i protocolli sanitari vigenti, sarà anche possibile consegnare i dispositivi presso Spazio Lenovo.