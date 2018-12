Lenovo esagera: Z5s ufficiale, notch 'a goccia', tripla camera e Snapdragon 710 a 180 euro

Dopo i numerosi rumor e leak apparsi online nelle ultime settimane, Lenovo ha finalmente svelato ufficialmente il nuovo smartphone Z5s. Per lo stupore di tutti, si tratta di un dispositivo completamente diverso da quello trapelato online in tutto questo tempo.

Infatti tutti parlano del primo smartphone della società cinese con foro per la fotocamera, ma in realtà Lenovo Z5s ha un notch "a goccia". Nonostante questo il screen-to-body ratio è comunque elevato e il rapporto qualità/prezzo è molto interessante.

A livello di caratteristiche tecniche, Lenovo Z5s monta un display LTPS da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 710 con processo produttivo a 10 nm e operante alla frequenza massima di 2,2 GHz (2 x Kryo 360 2,2 GHz + 6 x Kryo 360 1,7 GHz), una GPU Adreno 616, 4/6GB di RAM LPDDR4x, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una tripla fotocamera posteriore da 16MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4) + 5MP (f/2.4), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0) e una batteria da 3300 mAh con supporto alla ricarica rapida. Presenti anche il jack audio per le cuffie e il sensore di impronte digitali posteriore. Le dimensioni dello smartphone sono di 156,7 x 74,5 x 7,85 mm, per un peso di 172 grammi. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione ZUI 10.

Come già detto anche per Lenovo Z5 Pro GT, questa gamma di smartphone arriverà purtroppo solamente in Cina. Il lancio è previsto per il prossimo 24 dicembre a un prezzo di 1398 yuan (circa 180 euro al cambio attuale) per la variante da 4/64GB, 1598 yuan (circa 200 euro) per quella da 6/64GB e 1898 yuan (circa 240 euro) per quella da 6/128GB.