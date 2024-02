Lenovo, estesa la partnership con iFixit: i nuovi ThinkPad sono più facili da riparare

A margine dell’evento del MWC, in cui Lenovo ha annunciato i nuovi ThinkPad e ThinkBook, il produttore ha annunciato l’estensione della partnership con IFixit Solutions, allo scopo di ridurre al minimo i tempi di inattività e prolungare la vita dell’hardware.

Il nuovo accordo siglato con iFixit, nello specifico, porta con se una maggiore riparabilità per i ThinkPad T14 Gen 5 e T16 Gen 3, grazie agli approfondimenti del team di iFixit che ha fatto in modo che i laptop siano più facili da riparare. Le due società hanno anche esteso le parti sostituibili dal cliente, inclusa una batteria con un connettore senza cavi a cui si aggiunge un design DIMM con socket. La maggiore riparabilità però riguarderà anche l’SSD e WWAN, ma anche l’aggiunta di indicatori visivi per riparazioni più semplici.

Lenovo spiega che, grazie al supporto del team iFixit, sono state create delle guide per la riparazione che includono procedure video per tutte le parti CRU ed una procedura d’ordinazione di tali parti più semplice.

Complessivamente, queste novità estendono il ciclo di vita del prodotto, ma riducono anche i rifiuti elettronici ed offrono vantaggi in termini di risparmio sui costi per aziende e privati.

A conferma di ciò, iFixit ha conferito a ThinkPad T14 Gen 5 e T16 Gen 3 un punteggio provvisorio di riparabilità iFixit di 9,3 su 10.