Lenovo festeggia i 5 anni della linea Yoga allo Yoga Festival

Lenovo festeggia il quinto compleanno della linea di prodotti Yoga in occasione della dodicesima edizione di Yoga Festival, che quest’anno avrà luogo dal 10 al 12 novembre presso la Fabbrica del Vapore di via Procaccini 4 a Milano.

La linea Yoga nasce nel 2012 con i PC convertibili, inventati proprio da Lenovo, per dare agli utenti la possibilità di usare i propri dispositivi, notebook e tablet, in 4 modalità: laptop, tablet, stand per le presentazioni, tent per i film e le serie tv preferite. La flessibilità dei convertibili 2-in-1 evoca le asana più classiche, imitando le posizioni dell’antica pratica indiana per adattarsi allo stile e alle esigenze di chi è sempre in movimento e pronto a raccogliere le sfide di tutti i giorni, assicurando prestazioni impeccabili in ogni situazione. I convertibili sono stati introdotti per la prima volta da Lenovo e grazie alla flessibilità dello schermo, che ruota a 360 gradi, sono oggi uno standard di riferimento per tutto il mercato di notebook e tablet.

Per festeggiarne il quinto compleanno, Lenovo offrirà uno sconto esclusivo sull’acquisto sul proprio sito dei prodotti Yoga a tutti i partecipanti di Yoga Festival, da sempre sostenuto da Lenovo, che quest’anno ha come tema “Yoga: suono, musica, vibrazione”.

Inoltre, Lenovo offrirà una lezione con David Sye, ideatore di un innovativo stile di yoga che mira ad abbassare la soglia dei conflitti nelle persone perseguendo la pacificazione, l'equilibrio e l'armonia. Considerato uno dei più importanti insegnanti di yoga britannici, David è il fondatore del progetto “Yoga Beats Conflict”, che si pone come scopo il raggiungimento della pace e della giustizia sociale tra Israele e Palestina. La lezione si terrà venerdì 10 alle ore 18.00 in area “Freclass”. Per maggiori informazioni e le modalità di iscrizione, si consiglia di visitare il sito dedicato www.yogafestival.it.

“Lenovo è orgogliosa di festeggiare il compleanno della propria linea Yoga allo Yoga Festival, un appuntamento significativo per tutti gli appassionati e le scuole di yoga in Italia; è per noi un ulteriore stimolo a continuare a contribuire, anche con la tecnologia, alla comunità e al benessere delle persone, all’insegna della flessibilità e dell’armonia con sé stessi e con gli altri”, commenta Simona Menghini, Marketing Manager di Lenovo Italia.

Lenovo è presente allo Yoga Festival per tutta la durata della manifestazione.