Lenovo Glasses T1: lo schermo indossabile per il gaming e lo streaming

Mentre gli appassionati di foldable avranno trovato pane per i loro denti durante la presentazione del ThinkPad X1 Fold 2022, Lenovo ha pensato di spiazzare tutti con un dispositivo decisamente poco convenzionale: ecco i nuovi Lenovo Glasses T1.

Dal gaming al binge watching, ce n'è per tutti: un maxischermo da taschino, da portare ovunque per espandere l'esperienza di PC, notebook e smartphone con degli occhiali smart d'eccezione.

I Lenovo Glasses T1 sono progettati per un pubblico eterogeneo e per una vastità di esigenze differenti: oltre a poter essere collegati a qualunque dispositivo Windows, Android e MacOS tramite apposito collegamento USB-C, infatti, possono essere agganciati anche a dispositivi iOS tramite adattatore Lightning. Inoltre, per venire incontro alle diverse caratteristiche morfologiche degli utenti, Lenovo ha dotato i suoi nuovi wearable di clip poggia-naso intercambiabili, stanghette adattabili e prevedono addirittura l'inserimento di lenti da vista.

Gli schermi interni sono progettati per offrire un'immagine superiore, grazie anche alla tecnologia micro-OLED con colori ricchissimi e contrasti infiniti, oltre ad essere ottimizzati sotto il profilo dei consumi.

I Lenovo Glasses T1 saranno disponibili in Cina già alla fine del 2022, mentre per gli altri mercati ci sarà da attendere il 2023, ma ricordiamo che nel contesto di presentazione dei suoi occhiali smart, l'azienda ha anche svelato i nuovi monitor Lenovo Legion e ThinkVision 2022.