Lenovo, grandi sconti su Amazon Italia: monitor a partire da 99 euro

Insieme alle migliori offerte sui monitor Lenovo Gaming, il gigante dell'elettronica propone anche un'interessante selezione di monitor per un utilizzo più trasversale, dall'ufficio allo studio, passando per la multimedialità e, perché no, anche qualche piacevole sessione di gioco.

Siamo sempre su Amazon Italia, rigorosamente con spedizione Prime. Le offerte spaziano dai 99 ai 250 euro, quindi davvero per tutte le tasche e soprattutto per gran parte delle esigenze dal momento che si va da 24 a 32 pollici. Ecco la lista completa:

Insomma, come avrete avuto modo di scoprire, la variabilità è davvero tanta e gli sconti particolarmente accattivanti, come la riduzione di quasi 80 euro da 329 sul D32q. Tutte le offerte saranno valide fino al 30 giugno.