Lenovo guarda anche al gaming con la nuova generazione di dispositivi: i dettagli

Si è tenuto ieri a Milano il Lenovation, l'evento riservato ai media organizzato da Lenovo in cui la società ha presentato l'intera gamma di dispositivi tech in arrivo sul mercato italiano, riuniti sotto il claim "Smarter Technology for All".

Lenovo proporrà al mercato italiano una nuova linea di dispositivi intelligenti, progettati per trasformare e migliorare l'offerta in ambito lavorativo e d'entertainment, anche grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dell'IoT.

Per il campo professionale, Lenovo punta sul marchio ThinkBook, con la nuova Serie S di notebook da 13 pollici progettata per gli utenti business che necessitano di sicurezza, affidabilità e servizi di supporto. Il portatile, disponibile in Italia da Agosto al prezzo di 779 Euro più IVA, è leggero e progettato appositamente per piccole e medie imprese che normalmente acquistato laptop consumer, ma sono costrette a rinunciare a servizi e garanzie estese di tipo professionale. Sotto uno stile moderno sono presenti anche design tipici dei dispositivi consumer come lo chassis in alluminio e le funzioni di sicurezza.

Dal fronte dei computer, i Lenovo Yoga di nuova generazione sono stati etichettati calla compagnia come i più intelligenti mai proposti sul mercato. Il Lenovo Yoga S940 ultrasottile con Windows 10 garantisce sicurezza e privacy senza compromettere la produttività e la praticità d'uso grazie alle funzioni Lenovo Smart-Assistant abilitate dall'intelligenza artificiale, che consente di annullare automaticamente il rumore di fondo e sfocare le immagini in secondo piano nel corso delle video chiamate. L'IA inoltre è in grado di bloccare automaticamente il dispositivo quando si accorge che l'utente smette di guardare, per proteggere i dati da occhi indiscreti. Yoga S940 sarà disponibile in Italia da settembre a partire da € 1.899,00 IVA inclusa

Mostrati anche i nuovi IdeaPad. L'S540 è dotato di processore Intel Core i7 di ottava generazione con GPU NVIDIA GeForce MX250 con la possibilità di scegliere il processore mobile AMD Ryzen 7 3700U con grafica Radeon RX Vega 10. La batteria è in grado di fornire un'autonomia di 12 ore ricaricabile grazie alla tecnologia RapidCharge, che garantisce fino a 2 ore di utilizzi con circa 15 minuti di ricarica. A livello estetico saranno disponibili le colorazioni Abyss Blue, Copper e Mineral Grey, mentre lo schermo IPS Full HD è circondato da cornici sottili.

E' stato anche svelato il nuovo Ideapad C340, un laptop 2-in-1 convertibile che è molto simile all'IdeaPad S540 ed è dotato anche di supporto all'Active Pen. Sul mercato arriverà nei formati da 14 e 15 pollici.

IdeaPad S540 sarà disponibile in Italia da settembre a partire da € 749,00 IVA inclusa. IdeaPad C340 sarà disponibile in Italia da novembre in Italia a partire da € 699,00 IVA inclusa

Lenovo guarda anche al gaming e lo fa con la nuova famiglia di accessori e monitor da gaming completamente ridisegnati. Il Lenovo IdeaPad L340 Gaming è il nuovo laptop mainstream per il multitasking ed il gaming, grazie alla modalità Quick per giocare e la modalità Quiet per lavorare. Disponibile nelle versioni da 15 e 17 pollici, il computer include caratteristiche di nuova generazione tra cui il processore intel Core i7 fino alla nona generazione, GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 e suono Dolby Audio integrato nel laptop per portate il gaming mobile a un’altra dimensione.

E' anche possibile aggiungere l'opzione di memoria Intel Optane.

Sempre dall'ambito gaming, arriverà sul mercato il monitor Lenovo Legion Y44W curvo ultra-wide da 43,4 pollici, con risoluzione di 3840x1200 pollici e luminosità di picco di 450 nit e refresh rate di 144 Hz, pensato per i videogiocatori che desiderano avere un campo visivo panoramico sul gioco. E' anche dotato di DisplayHDR 400 e tecnologia AMD Radeon FreeSync 2. IdeaPad L340 Gaming sarà disponibile in Italia da settembre a partire da € 899,00 IVA inclusa. Lenovo Legion Y44w è disponibile in Italia a partire € 1.299,00 + IVA, mentre ThinkVision P44w è disponibile in Italia a partire da € 1.099,00 + IVA