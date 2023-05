Lenovo IdeaPad 3, 200 Euro di sconto su Amazon sul modello da 15,6 pollici

Nuova offerta proposta in giornata odierna da Amazon su un laptop a marchio Lenovo, della gamma IdeaPad. Il colosso di Seattle infatti permette di acquistare il modello in questione ad un prezzo di 200 Euro inferiore rispetto a quello di listino.

Si tratta del Lenovo Ideapad 3, nella configurazione con schermo da 15,6 pollici Full HD, processore Intel Core i5-1021U, SSD da 512GB, 8GB di RAM e Windows 10 come sistema operativo, su cui viene garantita una riduzione di 200 Euro:

Lenovo IdeaPad 3 Notebook - (Display 15.6” FullHD, Processore Intel Core i5-10210U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 10) - Abyss Blue - Esclusiva Amazon: 499 Euro (699 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi ,è garantita per martedì 23 Maggio 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, ma attenzione: nel momento in cui stiamo scrivendo la disponibilità è garantita solo su quattro unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse, dal momento che nella scheda prodotto non è presente alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione.

Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento rateale da 99,80 Euro al mese per cinque mesi, senza interessi, a tasso zero ed interessi zero.