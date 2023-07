Lenovo IdeaPad 3 con AMD Ryzen 7 in offerta da Mediaworld solo per oggi

Anche in giornata odierna, si rinnovano le offerte solo online targate Mediaworld e tra le numerose promozioni proposte dalla catena di distribuzione troviamo anche un laptop a marchio Lenovo con AMD Ryzen 7.

Si tratta del Lenovo IdeaPad 3 da 15,6 pollici, che appunto nella variante con AMD Ryzen 7 con scheda grafica integrata, 16GB di RAM ed SSD da 512GB può essere acquistato a 749,99 Euro.

Mediaworld propone la consegna, senza costi aggiuntivi, tra il 5 ed il 7 Agosto 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, così come il ritiro gratuito in negozio dal 7 Luglio 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche optare per vari bundle: ne è presente uno con Microsoft 365 Personal a 819,98 Euro, un altro con un mouse Satechi USB-C a 772,98 Euro, ed un altro con lo zaino Samsonite Guard IT 2.0 a 825,98 Euro.