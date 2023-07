Lenovo IdeaPad 3 in offerta da Unieuro per il Sottocosto

Con il nuovo Sottocosto di Unieuro, la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante su un notebook a marchio Lenovo, su cui si può risparmiare il 36% rispetto al prezzo di listino.

Si tratta del Lenovo Ideapad 3, un notebook con schermo da 15 pollici, processore intel Core i5, 16GB di RAM ed SSD da 512GB, che è disponibile in offerta a 539 Euro, il 36% in meno rispetto agli 849,90 Euro di listino. Unieuro propone anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili a tasso zero ed interessi zero da 179,66 Euro tramite Klarna e Paypal.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 23 ed il 25 Luglio 2023 per coloro che effettuano l’ordine quest’oggi, mentre il ritiro inneggio varia a seconda del punto vendita scelto. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia aggiuntiva della durata di 12 mesi, che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi ed ha un costo di 115,49 Euro.

Il laptop è dotato del processore Intel Core di undicesima generazione ed una serie di funzionalità legate allo smart working e lo studio, che lo rendono versatile ed adatto a vari tipi di esigenze.