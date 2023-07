Lenovo IdeaPad Flex 5, sconto del 18% sul notebook per il weekend

In questo ultimo weekend di Luglio 2023, Amazon propone uno sconto molto interessante sul Lenovo IdeaPad Flex 5, il notebook pieghevole con display touch che può essere portato a casa ad un prezzo molto interessante.

Di seguito i dettagli della configurazione:

Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook, 1.5 Kg, Display Touch FHD 16:10 da 14 pollici - (AMD Ryzen 5 5500U, Scheda Grafica Integrata, RAM 8 GB, 512 GB SSD, WiFi 6, Windows 11) - Stone Blue: 699 Euro

Lo sconto, dati alla mano, permette di risparmiare il 18% rispetto agli 849 Euro di listino e consigliati. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 31 Luglio 2023 per coloro che effettuano l’ordine entro 9 ore e 53 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, ed Amazon non ha fornito alcuna indicazione in merito alla data di scadenza della promozione.

Non è disponibile nemmeno alcuna informazione sul pagamento a rate di Amazon, mentre è compatibile con quello di Cofidis.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!