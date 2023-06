Lenovo Ideapad Gaming 3 in offerta su Amazon: oltre 400 Euro di sconto

Al nuovo volantino Mediaworld di Giugno 2023 si aggiunge uno sconto molto interessante proposto da Amazon su un laptop da gaming a marchio Lenovo della gamma Ideapad, su cui viene proposta una riduzione superiore ai 400 Euro.

Di seguito i dettagli della configurazione:

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Portatile, Display 15.6” FHD IPS 250nits 120Hz, Intel Core i7-12650H, RAM 1x16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Windows 11, Tastiera Retroilluminata, Onyx Grey: 969 Euro (1399 Euro)

Nella scheda prodotto come prezzo viene visualizzato 999 Euro. Tuttavia, al check out è possibile risparmiare altri 30 Euro che portano lo sconto totale a 430 Euro rispetto al prezzo di listino. Lo sconto extra di 30 Euro però è accessibile esclusivamente ai clienti Prime Student che hanno sottoscritto l’abbonamento al programma Prime particolare, e la riduzione viene applicata direttamente nel carrello fino al 30 Giugno 2023.

Per tutti gli altri utenti invece lo sconto è comunque di 400 Euro, molto interessante e degno di nota.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 22 Giugno 2023 per coloro che effettuano l’ordine entro 3 ore e 45 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Consigliato effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per non lasciarvi sfuggire questa promozione molto interessante.