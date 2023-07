Lenovo IdeaPad Gaming 3 in offerta su Amazon per il Prime Day 2023

Poco dopo aver segnalato lo sconto del Prime Day 2023 sul laptop Lenovo Legion, torniamo su Amazon per segnalare un altro sconto molto interessante su un computer portatile della società.

Questa volta siamo di fronte ad un Lenovo IdeaPad Gaming 3, con RTX 3050:

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Portatile, Display 16" WUXGA IPS 350nits 165Hz, Intel Core i5-12450H, RAM 1x8GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Windows 11, Tastiera Retroilluminata, Onyx Grey: 699 Euro

Il prezzo è di 300 Euro inferiore a quello più basso raggiunto di recente. L'offerta è ovviamente disponibile esclusivamente per gli abbonati al servizio Prime, e la consegna è garantita per giovedì 13 Luglio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro la giornata odierna.

La promozione, tuttavia, sarà disponibile fino alle 23:59 di domani 12 Luglio 2023, e tramite la scheda prodotto è anche possibile optare per il pagamento in cinque o dodici mensilità Amazon a tasso zero ed interessi zero.

