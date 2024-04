Lenovo IdeaPad Gaming con RTX 3050 al MINIMO STORICO su Amazon

La giornata di sconti targati Amazon continua con una serie di promozioni molto interessanti. In particolare, in questa notizia ci soffermeremo su un’offerta degna di nota su un laptop Lenovo della gamma IdeaPad Gaming.

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è disponibile a 596,60 Euro, in calo rispetto al prezzo mediano di 630,26 Euro.

La configurazione in questione include un processore Intel Core i5-12500H, 16GB di RAM, SSD da 512Gb e scheda grafica NVIDIA RTX 3050, mentre il display è da 15,6 pollici. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello su Amazon, che garantisce anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis.

