Lenovo IdeaPad S340 e IdeaPad S540 ufficiali: ecco i top di gamma!

In una lunga giornata lavorativa, avere a disposizione un laptop che non pesi troppo, ma che sia comunque in grado di sostenere tutte le operazioni quotidiane, può risultare molto utile. Per questo motivo, Lenovo ha puntato proprio su questo aspetto con i suoi nuovi laptop top di gamma chiamati IdeaPad S340 e IdeaPad S540, annunciati a IFA 2019.

In particolare, IdeaPad S340 ha un peso di soli 1,3 Kg e dispone di uno schermo da 13 pollici. Stessa ampiezza dello schermo di IdeaPad S540, che però in quest'ultimo caso dispone di una risoluzione che arriva fino al QHD. IdeaPad S540 possiede anche uno chassis in alluminio molto sottile e supporta la funzionalità RapidCharge e i comandi vocali tramite Cortana e Alexa. Interessante anche la modalità Q-Control, che si basa sul machine learning per capire come gestire le attività in background e ottimizzare la durata della batteria (autonomia massima stimata: 8 ore). I processori sono degli Intel Core i7 fino alla decima generazione oppure AMD Ryzen 7, mentre gli altoparlanti supportano la tecnologia Dolby Audio.

La RAM arriva fino a 16GB DDR4, mentre la scheda video è una NVIDIA GeForce MX250. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, IdeaPad S540 sarà disponibile a partire dal mese di novembre 2019 a un prezzo di 1199 euro. IdeaPad S340 invece non arriverà nel mercato EMEA.

Nel frattempo, Lenovo ha svelato anche il "computer del futuro".