Lenovo Ideapad Slim 3 in offerta da Mediaworld: continua il Black Friday

Sebbene il Black Friday sia ormai terminato, continuano su Amazon e sulle principali catene di distribuzione le offerte sui prodotti tech. Quest'oggi Mediaworld propone uno sconto molto interessante su un laptop Lenovo IdeaPad, su cui è possibile risparmiare 50 Euro.

Stiamo parlando del Lenovo IdeaPad Slim 3, che è disponibile a 599,99 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 649 Euro di listino, con consegna garantita tra il 29 Novembre ed il 1 Dicembre 2023 se si effettua l'ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio gratuito è possibile dal 1 Dicembre 2023, ma chiaramente le tempistiche variano a seconda dello store scelto.

La configurazione in questione è dotata di schermo da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen 5 7520U con AMD Radeon Graphics, 16GB di RAM ed SSD da 512GB. Mediaworld permette di inserire la protezione per un anno da guasti, due anni per danni e due anni per furto a 159,99 Euro, e per un anno per guasto, uno per danno ed uno per furto a 99,99 Euro: basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto. Disponibile anche il servizio di ritiro dell'usato RAEE a costo zero: anche in questo caso il servizio si può aggiungere direttamente dalla scheda tecnica.