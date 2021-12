Lenovo vi invita a lavorare dall'isola di Robison Crusoe in Cile, con Work for Humankind

In giornata odierna Lenovo annuncia Work for Humankind, una nuova iniziativa che permette ai volontari di tutto il mondo di contribuire al benessere di una comunità locale mentre si lavora da uno dei posti più remoti del mondo: l'isola di Robison Crusoe.

La destinazione è a più di 640 chilometri ad ovest dal Cile continentale, ed è ecologicamente uno dei luoghi più ricchi del pianeta. L'isola è costretta ad affrontare una serie di sfide in un mondo in continua evoluzione e legate all'accesso all'istruzione ed all'assistenza sanitaria, oltre che alla degradazione dell'habitat e l'impatto delle specie invasive.

Grazie al progetto Work for Humankind, i volontari selezionati (sulla base di una serie di competenze, background e specializzazioni) trascorreranno un periodo sull'isola per contribuire alla prevenzione dell'estinzione delle specie in pericolo e per supportare la comunità locale nel percorso verso la sostenibilità. Pur svolgendo questi compiti, però, potranno continuare con il proprio lavoro da remoto.

Lenovo sta realizzando sull'isola una hub tecnologico all'avanguardia composto da dispositivi tecnologici, soluzione dell'intelligent devices group e connettività ad alta velocità. Questi permetteranno all'isola di raggiungere diversi obiettivi. I volontari saranno dotati di strumenti per svolgere il lavoro da remoto sostenendo allo stesso tempo come volontari progetti di conservazione della fauna selvatica. Tra i progetti su cui si sta concentrando Lenovo figura lo sviluppo di un'infrastruttura per aumentare la larghezza di banda di internet ad almeno 10 Mbps.

I volontari possono candidarsi direttamente attraverso il sito di Lenovo Work For Humankind.