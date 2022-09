Lenovo lancia i nuovi Chromebook IdeaPad e tablet P11 e P11 Pro

Lenovo ha dato il via alla nuova stagione della tecnologia con una serie di prodotti stupefacenti. Tra questi, uno dei più sbalorditivi è stato il lancio del Lenovo ThinkPad X1 Fold 2022, ma non sono mancate sorprese neanche sul fronte Chromebook e Android.

Infatti, nello stesso esplosivo contesto, Lenovo ha rivelato il suo nuovo Chromebook IdeaPad 5i, primo della gamma a vantare un ampio schermo da 16 pollici: si tratta di un prodotto per certi versi unico, che fa proprio del display uno dei suoi punti di forza, grazie alla risoluzione "2,5K" senza bordi e al refresh rate fino a 120 Hz.

Insomma, un dispositivo premium che si distingue sia all'interno del segmento Chromebook che in generale tra i portatili compatti, animato da processori opzionali Intel Core i3 di dodicesima generazione.

Altro punto di forza è la batteria, che secondo Lenovo può arrivare fino a 12 ore a seconda dell'utilizzo, ma non manca una tastiera con ampia corsa nei tasti (1,5mm), oltre a una webcam FullHD, per videochiamate più nitide e otturatore fisico per la privacy, e un sistema audio sintonizzato da MaxxAudio.

Lato connettività, invece, c'è il pieno supporto al WiFi 6E.

Al suo fianco, Lenovo ha presentato anche i nuovi tablet Android Lenovo Tab P11 e Lenovo Tab P11 Pro, entrambi alla seconda generazione.

Dotato di Android 12, il nuovo Tab P11 Pro integra un maestoso pannello OLED touch da 11,2 pollici con qualità cinematografica e Dolby Vision HDR. La luminosità arriva fino a 600 nit e la copertura DCI-P3 è completa. La frequenza di aggiornamento, invece, arriva a 120 Hz, con touch sampling rate fino a 360 Hz.

L'audio, invece, è garantito da un sistema a quattro altoparlanti JBL con Dolby Atmos. Insomma, una macchina da intrattenimento e gioco completa in ogni sua parte, ulteriormente avvalorata da connettività WiFi 6 e dal processore MediaTek Kompanio 1300T.

Ciliegina sulla torta il pennino Bluetooth Lenovo Precision Pen 3 opzionale, oltre alla tastiera fisica, anch'essa opzionale.

Lenovo Tab P11, invece, è animato da Android 12L e processore MediaTek G99, con display LCD da 11,5 pollici e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Connettività garantita dal WiFi 6E, mentre la produttività massima può essere raggiunta da accessori opzionali come Lenovo Pecision Pen, tastiera, Lenovo Smart Charghing Station 2 e Lenovo Folio Case.

Entrambi i dispositivi riceveranno almeno due major update, quindi fino ad Android 14, e tre anni di aggiornamenti di sicurezza dal momento del lancio, che avverrò a settembre 2022 per il P11 Pro e a novembre 2022 per il P11 standard. Il Chromebook IdeaPad 51, invece, arriverà a settembre 2022.

Il prezzo dei tre device sarà di 549 euro per l'IdeaPad 5i e rispettivamente 299 e 499 euro per Lenovo Tab P11 e P11 Pro.

Se siete interessati a scoprire cos'altro ha presentato Lenovo durante questo avvio di stagione, vi suggeriamo di dare un'occhiata al reveal di Lenovo Glasses T1, occhiali smart ultra tecnologici dotati di display micro-OLED.