Lenovo lancia frecciatine a Xiaomi: la tecnologia dello smartphone pieghevole c'era già

Dopo il "Quadra Kill MIUI", Lenovo torna a lanciare frecciatine a Xiaomi, questa volta in merito all'appena annunciato smartphone pieghevole.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Gizchina, Xiaomi avrebbe utilizzato in alcuni materiali promozionali la scritta "il primo smartphone pieghevole doppio" per il suo nuovo dispositivo. Questo avrebbe attirato le critiche di Lenovo, che si sarebbe schierata contro questo tipo di marketing. Inoltre, la seconda azienda avrebbe anche scritto quanto segue: "La tecnologia di schermo pieghevole che abbiamo rilasciato alla conferenza di Techworld due anni fa, vi ricordate?", riferendosi chiaramente a Xiaomi Dual Flex (nome provvisorio).

Vi ricordiamo infatti che Lenovo aveva mostrato alcuni prototipi di schermi flessibili durante una conferenza tenutasi nel 2016. Come potete vedere nell'immagine qui sotto, questi ultimi potevano essere utilizzati come "braccialetti" e successivamente raddrizzati per funzionare come smartphone. Nonostante questo, il dispositivo di Lenovo non è mai entrato in commercio e non si è più sentito parlare molto di questo progetto.

Ovviamente in Cina si è già aperto il dibattito tra i sostenitori delle due aziende. La percezione generale dell'utenza sembra essere quella che la tecnologia utilizzata da Xiaomi sia diversa da quella di Lenovo e che quindi la prima azienda possa usare tranquillamente quella frase nel suo materiale promozionale.