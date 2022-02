Lenovo lancia nuovo laptop IdeaPad Gaming e mouse wireless da gaming

Oltre al primo ThinkPad con chip Snapdragon, Lenovo oggi al MWC 2022 di Barcellona ha svelato al pubblico le sue nuove serie di laptop IdeaPad Gaming 3i e IdeaPad Gaming 3 da 15 pollici e 16 pollici, ideali per i giovani appassionati di videogiochi: ecco come si presentano e prezzi ufficiali europei.

I nuovi laptop da gaming della gamma IdeaPad mantengono un design ibrido tra eleganza e portabilità, portando sotto la scocca delle specifiche degne di nota a un prezzo comunque contenuto. Costruiti da Lenovo in maniera tale da consentire il passaggio d’aria migliore possibile anche con un carico di lavoro pesante, questi computer portatili presentano opzioni CPU selezionabili tra Intel Core fino alla 12a generazione e processori AMD Ryzen serie 6000, accompagnati lato grafica da GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 o Intel Arc Graphics.

Lato display si trova poi in entrambi i modelli un pannello IPS 16:10 WQHD+ (2560 x 1600) fino a 16 pollici con gamma di colori sRGB del 100% e luminosità di 500 nit, oppure un display WQHD (2560 x 1440) 16:9 da 15,6 pollici. Le tonalità disponibili, invece, sono Onyx Grey e Glacier White. Lato audio troviamo il sistema 3D Nahimic Audio, mentre tra le altre specifiche figurano una tastiera con retroilluminazione RGB a 4 zone, una webcam FHD 1080p con otturatore per la privacy e, per non farsi mancare nulla, tre mesi di Xbox Game Pass grazie alla collaborazione di Lenovo con Microsoft su Windows.

Il prezzo per l’IdeaPad Gaming 3i con processore Intel Core parte da 1.099 Euro con disponibilità prevista per giugno 2022, mentre l’IdeaPad Gaming 3 con CPU AMD Ryzen 6000 sarà disponibile da luglio 2022 sempre a 1.099 Euro. In entrambi i casi si parla della versione da 16 pollici. I laptop da 15,6 pollici costeranno entrambi 999 Euro ma con disponibilità rispettivamente da maggio e giugno 2022.

Chi invece è alla caccia di un mouse wireless da gaming potrà acquistare il nuovo Lenovo Legion M600s Qi a 99,99 Euro a partire da luglio 2022, modello con un peso pari a 75 grammi, illuminazione RGB, connessione sia cablata, sia wireless Bluetooth a 2,4 GHz e autonomia fino a 10 ore con ricarica in solamente 10 minuti.