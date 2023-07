Lenovo al lavoro sulla 'sua' Steam Deck? Spunta la misteriosa Legion Go

Nessuno può negare il clamoroso successo di Steam Deck. Come prevedibile, viste le ottime vendite della piattaforma, sono numerosi i produttori che si stanno gettando all'inseguimento della portatile di Valve: oltre ad ASUS e AYANEO, però, oggi scopriamo che anche Lenovo sta lavorando ad un PC handheld da gaming.

La notizia arriva da un report esclusivo dei colleghi di Windows Central, che spiegano che la portatile Lenovo si chiamerà "Legion Go" e sarà rilasciata con un sistema operativo aggiornato a Windows 11. La console dovrebbe mirare alla fascia alta del mercato degli handheld da gaming, perciò potrebbe confrontarsi direttamente, per prezzo e specifiche, con ROG Ally di ASUS.

Secondo il leak, Legion Go avrà una APU AMD Phoenix 7040 di nuova generazione, che secondo il Team Rosso è stata sviluppata appositamente per il gaming in un form factor ultra-sottile e che dovrebbe trovare impiego anche in alcuni Ultrabook (forse sempre della linea Legion di Lenovo) di nuova produzione. Sembra infatti che Lenovo sfrutterà appieno l'esperienza già acquisita con il brand Legion per la sua prima console portatile.

Sfortunatamente, oltre a queste informazioni non sappiamo nulla su Legion Go: in particolare, né il suo form factor né la sua data d'uscita sono trapelati in rete. Ciò che sappiamo è però che, fino a qualche mese fa, Lenovo ha lavorato ad una console portatile chiamata Legion Play: quest'ultima, in particolare, doveva essere una console basata su Android che permetteva di giocare a titoli PC via cloud, ma non è mai stata rilasciata al grande pubblico.

È possibile che Legion Play si sia trasformata in Legion Go, che così dovrebbe ereditare il design dell'handheld "cestinato" da Lenovo, del tutto simile a quello di ROG Ally ma con delle linee più morbide, simili ad un ibrido tra Nintendo Switch e Steam Deck. Secondo Windows Central, infine, la console dovrebbe avere uno schermo da ben 8", poco più grande di quello della rivale targata ASUS.