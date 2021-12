Lenovo al lavoro su un tablet da gaming di piccole dimensioni?

In seguito agli ultimi rumor sul Lenovo ThinkBook da 17 pollici con tablet incorporato, si torna nel mondo del grande produttore di PC e tablet per parlare di un nuovo prodotto di nicchia che potrebbe approdare nei negozi prossimamente. Di cosa si tratta? Di un tablet da gaming di piccole dimensioni.

La prima indicazione del possibile lancio di tale dispositivo ci giunge dal China Consumer Customer Marketing Director di Lenovo che, sul social network cinese Weibo, ha pubblicato proprio la fotografia di un nuovo tablet che potete vedere anche in calce alla notizia. La fotografia in questione non ci fornisce alcuna indicazione concreta sulle specifiche tecniche, ma è evidente che le dimensioni sono alquanto ridotte rispetto a tanti altri tablet ora disponibili sul mercato.

Scendendo nel dettaglio delle indiscrezioni, che ricordiamo comunque di prendere con le pinze, il tablet in questione sembra avere una diagonale pari a circa 8-9 pollici, dunque inferiore rispetto allo standard di 11 pollici. Dalla fotografia si evince, poi, che i bordi non sono particolarmente sottili e, anzi, quello ospitante la fotocamera frontale risulta essere leggermente più spesso ed evidente. Nei commenti su Weibo qualcuno ha già parlato di “Legion Pad One”, ma si tratta ovviamente di puri rumor. Consigliamo, comunque sia, di tenere gli occhi aperti in vista di un possibile lancio in Europa.

Sempre à propos dell’azienda asiatica, ricordiamo che da Unieuro potrete trovare alcuni computer portatili Lenovo in offerta.