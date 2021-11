Lenovo al lavoro su un ThinkBook da 17 pollici con tablet incorporato

Abbiamo da poco ripercorso la storia dei Thinkpad, tra innovazione e affidabilità, una gamma di prodotti nata per segnare nuovi standard sul mercato e che continua, sotto l'egida di Lenovo, a lasciarci a bocca aperta.

La notizia del giorno riguarda un clamoroso leak pubblicato da Evan Blass, tipster noto per la sua affidabilità. Ebbene, il post di Blass su Twitter lascia decisamente poco spazio all'immaginazione. Lenovo starebbe lavorando su un ThinkBook Plus da 17 pollici con uno schermo incastonato accanto alla tastiera al posto del numpad.

La diagonale non è chiara, ma in proporzione dovrebbe trattarsi di uno schermo da 7 o al massimo 8 pollici con supporto al pennino, chiaro riferimento al target finale del prodotto: content creator, artigiani digitali e designer.

Insomma, si tratta di un prodotto che fornisce un'ulteriore balzo in termini di portabilità a chi ha bisogno di lavorare in mobilità con questo genere di device, ricordando che il brand asiatico non è affatto nuova in termini di esperimenti, alcuni davvero sorprendenti, come lo Yoga con schermo eInk al posto della tastiera presentato durante l'IFA del 2018 da Lenovo oppure il ThinkBook Plus sempre con display eInk del 2021, questa volta però sul guscio esterno, ottimo per un utilizzo in mobilità con enorme risparmio in termini di autonomia complessiva.

Non sappiamo ancora come o quando verrà presentato il nuovo ThinkBook Plus con tablet integrato. Che ne pensate di questo esperimento? Potrebbe rappresentare una buona alternativa per il lavoro?