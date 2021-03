Lenovo Legion 2 Pro appare su Geekbench: 16 GB di RAM e Snapdragon 888?

Dopo il lancio anche in Italia dello smartphone Legion Phone Duel di casa Lenovo, la società ha rilasciato tramite il direttore generale Chen Jin qualche piccola informazione sul prossimo smartphone da gaming Lenovo Legion 2 Pro, trapelato anche nel database di Geekbench svelandoci alcuni dettagli tecnici.

Innanzitutto, partiamo dalle dichiarazioni di Chen Jin: tramite il social cinese Weibo, egli avrebbe dichiarato che Lenovo Legion 2 Pro sarà il dispositivo mobile da gaming più potente mai visto sul mercato. Una affermazione certamente importante che ha attirato l’attenzione e la curiosità degli appassionati del settore e fan del marchio.

Tra le grandi novità già fatte trapelare con dei teaser ufficiali si parla, per esempio, di un impianto di raffreddamento avanzato detto TSI Frost Blade, dotato di un’architettura con doppio raffreddamento a liquido regolabile grazie a due ventoline gestite da ben 14 sensori di temperatura che monitorerebbero il riscaldamento in tempo reale per cambiarne la velocità.

Ora però è il momento di parlare delle indiscrezioni riguardanti le specifiche tecniche, che hanno ricevuto qualche conferma provvisoria dal database Geekbench: si parla della presenza dell’ultimo SoC top di gamma Qualcomm Snapdragon 888 e di ben 16 GB di RAM (proprio come il predecessore) per permettere ai videogiocatori delle sessioni prolungate con prestazioni elevate. Giungendo ai punteggi, lo smartphone ha totalizzato 1.129 e 3.763 punti in single/multi-core mentre, lato software, i benchmark parlano della dotazione di Android 11.

Chen Jin, comunque, ha confermato che Lenovo Legion 2 Pro sarà presentato durante la primavera 2021, ma per ora non sono noti ulteriori dettagli sulle date di presentazione, lancio e prezzo sul mercato.

Altro smartphone da gaming presentato recentemente è RedMagic 6 di casa Nubia, sviluppato anche in collaborazione con Tencent Games per una edizione completamente pensata all’attività videoludica ad alte prestazioni.