Lenovo Legion 5 Pro da gaming con RTX 3070 in offerta su Amazon per il Prime Day

Non ci sono solo le offerte sulle GPU RTX Serie 3000 in questa giornata di Prime Day 2022 su Amazon. Il colosso di Seattle, infatti, propone un'offerta molto interessante anche su un notebook Lenovo da gaming con RTX 3070, su cui viene garantito un risparmio di 500 Euro rispetto al prezzo consigliato.

Si tratta del seguente modello:

Lenovo Legion 5 Pro Notebook Gaming, Display 16" WQXGA, Pannello IPS, Processore Intel Core i7-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3070, 512 GB SSD, RAM 16 GB, Windows 11 Home - Storm Grey - Esclusiva Amazon: 1799 Euro (2299 Euro)

Analogamente a quanto avvenuto per altre promozioni di questo tipo, anche l'offerta in questione è disponibile in esclusiva per gli iscritti al programma Prime, e la consegna senza costi aggiuntivi è prevista per lunedì 17 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 4 ore e 22 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni da danni accidentali al prezzo di 110,29 Euro o tre anni a 157,19 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata. Il risparmio netto è di 22% rispetto ai 2299 Euro imposti dal produttore. Come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.