Lenovo Legion 5 Pro con RTX 3060, Amazon affetta il prezzo del 20%

Oltre all'ottima offerta MediaWorld sul Lenovo Legion 5, anche il fratello maggiore è recentemente finito nel mirino delle promozioni. In particolare, su Amazon Italia c'è il Lenovo Legion Go con un interessante sconto sul prezzo di listino.

Prima di tutto, le presentazioni. Il modello proposto su Amazon Italia è il Lenovo Legion 5 Pro con schermo IPS da 16 pollici, risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel), 500 nit di luminosità di picco, refresh rate fino a 165 Hz e copertura colore completa (100%) nello spazio sRGB. Il display offre certificazione VESA DisplayHDR 400, Dolby Vision, FreeSync e compatibilità G-Sync.

Il laptop da gaming viene venduto nella sua configurazione con processore AMD Ryzen 7 6800H, CPU dotata di 8 Core e 16 Thread con frequenze fino a 4.7 GHz.

Al suo fianco, l'ottima grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6GB con TGP di 140W, che dovrebbe consentire discrete soddisfazioni di gioco soprattutto attivando il DLSS.

Lato memoria, a bordo ci sono 16GB di RAM DDR5-4800 (due banchi da 8 GB ciascuno), affiancati da un SSD NVMe PCIe Gen4 da 1TB.

Buono nel gaming, in questa configurazione il Legion 5 Pro può rappresentare anche un'ottima opzione per chi cerca una macchina per editing fotografico e video senza puntare al massimo sulla piazza. Ma veniamo al prezzo.

Il Legion 5 Pro in questa configurazione viene venduto a un prezzo di listino di 1.499 euro. Applicando lo sconto del 20%, potrete acquistarlo a 1.199 euro risparmiando 300 euro.