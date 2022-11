Lenovo Legion 5 Pro con RTX 3060 in offerta su Amazon per il Black Friday

Dopo aver riportato le offerte sul Samsung Galaxy S22 di Amazon, torniamo sull'e-commerce di Jeff Bezos per segnalare un'interessante offerta proposta sul Lenovo Legion 5 Pro, il notebook da gaming con schermo da 16 pollici WQXGA.

Di seguito i dettagli dell'offerta e la relativa configurazione del laptop:

Lenovo Legion 5 Pro Notebook Gaming, Display 16" WQXGA, Processore AMD Ryzen 7 6800H, NVIDIA GeForce RTX 3060, 1 TB SSD, RAM 16 GB, Windows 11, Tastiera retroilluminata - Esclusiva Amazon: 1.899 Euro (2.099 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 29 Novembre 2022. Non è possibile scegliere il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon, ma solo tramite Cofidis al momento del check-out.

Anche questo laptop beneficia delle nuove politiche di reso targate Amazon, che in occasione del periodo natalizio ha esteso la finestra temporale per effettuare la restituzione al 31 Gennaio 2023 per tutti gli ordini effettuati entro il 31 Dicembre 2022.

Il laptop in questione dispone di un display da 16 pollici WQXGA con risoluzione di 2560x1600 pixel con pannello IPS 500 nits e refresh rate a 165Hz. Il processore è l'AMD Ryzen 7 6800H e l'SSD è da 1 terabyte. Come scheda grafica invece troviamo la NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6GB GDDR6 con boost clock a 1702MHz e TGP di 140W.