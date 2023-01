Lenovo Legion 5 Pro con RTX 3070 a un prezzo speciale su Amazon: ha schermo 2K!

Se siete alla caccia di un computer portatile da gaming, sappiate che in queste settimane su Internet si trovano molti modelli a ottimi prezzi. Ad esempio, ieri abbiamo visto un Acer con RTX 3050 a 300 euro in meno da Mediaworld. Oggi ci spostiamo su Amazon per segnalarvi un Lenovo Legion 5 Pro 2K con RTX 3070 a un prezzo speciale.

Il modello di cui parleremo è uno dei migliori della linea Lenovo Legion di ultima generazione, complice la dotazione di un pannello con risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel e refresh rate di 165Hz, 16 GB di RAM DDR5 e processore Intel di dodicesima generazione. Peraltro, è anche un’esclusiva Amazon; insomma, non potete trovarlo in nessun altro negozio. Ma quanto costa? Di seguito trovate la voce completa come riportata nel catalogo della società statunitense.

Lenovo Legion 5 Pro Notebook Gaming, Display 16" WQXGA, Pannello IPS, Processore Intel Core i7-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3070, 512 GB SSD, RAM 16 GB, Windows 11 Home - Storm Grey - Esclusiva Amazon: 1.999 euro (2.299 euro)

Non si tratta del prezzo più basso di sempre, il quale dista di appena 100 euro, ma resta un taglio di 300 euro che potrebbe risultare adeguato a qualche lettore. Il pagamento, per di più, può essere completato a rate con Amazon senza interessi, suddivise in dodici mensilità. È possibile affidarsi anche al piano Cofidis al check-out ma, in tal caso, vanno pagati anche gli interessi.

