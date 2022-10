Lenovo Legion 5i Pro con Spider-Man: tanta potenza tra i cieli di Manhattan

In questo eccitante inizio di ottobre 2022 abbiamo messo alla prova il Legion 5i Pro con Spider-Man, versione PC del clamoroso titolo che fino a qualche mese fa era ancora esclusiva per sistemi PlayStation.

A raccontarci l'esperienza con questo straordinario notebook da gaming di Lenovo è stato il nostro Riccardo e potrete recuperare tutti i dettagli della sua prova nel video che trovate in apertura.

Vi basti sapere che la configurazione che abbiamo testato penzolando con le ragnatele in giro per Manhattan era composta da un processore Intel Core i7-12700H affiancato da una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti da 125W, il tutto con 32 GB di memoria RAM DDR5-4800 e unità a stato solido PCIe Gen4 da 1 TB.

Insomma, un bolide pronto a sfrecciare, disponibile con il 10% di sconto sullo shop ufficiale Lenovo, dotato di un brillante display IPS da 16 pollici con risoluzione WQHD+ (2560 x 1600 pixel), refresh rate fino a 165 Hz e supporto a Dolby Vision e certificazione VESA Display HDR400.

Per saperne di più, come sempre, vi lasciamo alla prova sul campo. Se siete curiosi di scoprire, invece, come gira in generale l'adattamento del titolo di Insomniac, ecco la nostra analisi tecnica di Marvel's Spider-Man Remastered per PC e Steam Deck.