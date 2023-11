Lenovo Legion 7 Pro da gaming con RTX 4090 in sconto da Unieuro per il Black Friday

In occasione del Black Friday 2023 di Unieuro, è disponibile a prezzo ridotto un laptop Lenovo Legion con Intel Core i9 ed RTX 4090 come scheda grafica, su cui è possibile risparmiare 300 Euro rispetto al prezzo consigliato.

Si tratta del Lenovo Legion 7 Pro, che nella variante con schermo da 16 pollici, processore Intel Core i9, 32GB di RAM, SSD da 1 terabyte e scheda grafica NVIDIA RTX 4090 può essere acquistato a 4399 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 4699 Euro di listino, con consegna a 7,89 Euro garantita tra il 17 ed il 19 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l'assistenza aggiuntiva della durata di 12 mesi, a decorrere dal termine di garanzia di legge di 24 mesi, a 175,99 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Disponibile anche il ritiro in negozio gratuito. Ricordiamo che la promozione in questione è disponibile fino alle 23:59 di oggi, 15 Novembre 2023, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.