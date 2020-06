Lenovo Legion arriva la conferma, sarà annunciato ufficialmente a luglio

Nel corso delle ultime settimane si è fatto un gran parlare del prossimo smartphone di Lenovo, completamente dedicato agli appassionati di gaming e che dovrebbe essere commercializzato con il nome di Legion. Ebbene, proprio in queste ore, le tante indiscrezioni si sono tramutate in realtà, con la conferma ufficiale da parte della casa cinese.

Lenovo ha infatti annunciato che il nuovo potentissimo smartphone sarà lanciato il prossimo mese. La notizia è stata rilasciata attraverso un teaser che il produttore di smartphone ha pubblicato sul social network Weibo.

Il nuovo Lenovo Legion potrebbe rivelarsi uno smartphone unico nel suo genere in particolare per il suo comparto hardware. Tra le caratteristiche dovremmo trovare una telecamera pop-up posta orizzontalmente così come il posizionamento delle telecamere principali risulta essere molto particolare. Non dovrebbe mancare neanche il supporto alle reti 5G grazie all'implementazione del processore Snapdragon 865 unito ad 8 o 12GB di RAM e 128 o 512GB di memoria interna.

Le novità potrebbero riguardare anche la ricarica rapida che potrebbe raggiungere i 90W, anticipando così tutti gli altri competitor, senza dimenticare lo sviluppo di un gamepad e di una nuova tecnologia per il raffreddamento del device, in grado di ridurre al minimo l'accelerazione e massimizzare le prestazioni. La batteria sarebbe da 5.000 mAh e dovrebbe essere presente anche il jack per le cuffie da 3.5 mm.