Lenovo Legion Community supera quota 100mila utenti: i dati da record

In poco più di sedici mesi, la Lenovo Legion Community ha superato quota 100mila utenti registrati, per la precisione 114mila. La società ha anche affermato che la piattaforma ha registrato oltre 1 milione di visitatori unici totali, dal lancio di marzo 2022, e più di 20 milioni di visualizzazioni ai post pubblicati.

Di seguito i record raggiunti dalla Lenovo Legion Community:

100.000 membri registrati nei primi 16 mesi dal lancio

73.000 post pubblicati dagli utenti. L’equivalente in blocchi di 7 Torri Eiffel su Minecraft.

Oltre 21 milioni di visualizzazioni dei post

54.000 like, quasi il doppio di tutti gli appassionati che stanno giocando a WoW in questo momento

250.000 ricerche effettuate

Lenovo evidenzia come la Community continui ad essere un punto di riferimento principale per tutti i gamer che desiderano entrare in contatto con gli appassionati di videogiochi ed esports, o che vogliono partecipare alle Game Night o tenersi aggiornati sulle ultime novità targate Lenovo.

“L’elemento che preferisco della Legion Community è la relazione tra utenti. La possibilità di incontrare persone da tutto il mondo che condividono gli stessi valori continua a sorprendermi. Non mi sono mai sentito così parte di una community prima d’ora!” ha affermato DracoTarot, MEA community.

Lenovo ha lanciato la Legion Community anche in Italia a Marzo 2022.