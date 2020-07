Lenovo Legion Duel ufficiale con 144 Hz, fotocamera sul lato e due Type-C

Giornata molto interessante lato smartphone da gaming quella del 22 luglio 2020. Infatti, dopo la recensione di ASUS ROG Phone 3 (che è stato annunciato proprio oggi), torniamo in questo campo per trattare il reveal di un altro dispositivo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, nella giornata odierna Lenovo ha annunciato ufficialmente lo smartphone da gaming Legion Duel, conosciuto anche come Lenovo Legion in Cina. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: stiamo parlando proprio di quel modello che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé per via della sua "atipica" fotocamera pop-up, posizionata sul lato sinistro dello smartphone (guardandolo anteriormente).

In ogni caso, la scheda tecnica di Legion Duel comprende un display AMOLED da 6,65 pollici con risoluzione Full HD+, aspect ratio 19,5:9, refresh rate di 144 Hz e touch sampling rate di 240 Hz, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G operante alla frequenza massima di 3,1 GHz, una GPU Adreno 650, 12/16GB di RAM LPDDR5, 256/512GB di memoria interna UFS 3.1, una doppia fotocamera posteriore da 64MP (f/1.89) + 16MP (f/2.2, ultra-wide, 120 gradi), una fotocamera pop-up posta sul lato da 20MP (f/2.2) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 90W (bisogna utilizzare contemporaneamente le due porte USB Type-C).

Per il resto, non mancano 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), NFC e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione effettuata da Lenovo (in passato abbiamo già parlato del software dell'azienda, nella recensione di Lenovo Z5 Pro, importato dalla Cina). Ovviamente, sono presenti anche svariate funzionalità gaming, come l'ormai immancabile LED RGB, i trigger che simulano i tasti dorsali dei controller e quattro microfoni. Per il momento, Lenovo Legion Duel è stato ufficializzato per il mercato cinese, ma a quanto pare potrebbe arrivare anche in Europa in futuro.

I prezzi cinesi sono pari a 3499 yuan (ovvero circa 431 euro al cambio attuale) per il modello da 8/128GB, 3899 yuan (circa 481 euro) per quello da 12/128GB, 4199 yuan (circa 518 euro) per la variante da 12/256GB e 5999 yuan (circa 740 euro) per il modello più prestante da 16/512GB). Le colorazioni disponibili in Cina saranno quelle Blue e Red, mentre l'effettiva disponibilità partirà dal 5 agosto 2020.