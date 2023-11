Lenovo Legion Go disponibile da oggi in Italia, a 799 Euro

Sono passati pochi giorni dall’annuncio dell’arrivo di Lenovo Legion Go in Italia, ed il primo dispositivo portatile Windows da gaming di Lenovo è disponibile nel nostro paese in anteprima sullo shop di Lenovo e presso Spazio Lenovo.

Dotato di un display Lenovo PureSight Gaming da 8,8 pollici, e con i procesosri AMD Ryzen Z1 Extreme, Lenovo Legion Go ha uno schermo che raggiunge una luminosità di 500 nit ed offre una gamma di colori DCI-P3 del 97%. Regolabile in base allo stile di gioco ed alla situazione, supporta anche la risoluzione di 1600p a 800p e frequenze di aggiornamento di 144Hz e 60Hz.

I Lenovo Legion TrueStrike di Legion Go sono rimovibili e garantiscono la maggiore flessibilità negli stili di gioco, ma abilitano anche la modalità FPS per i titoli che chiedono una spinta maggiore. Nella lista dei comandi troviamo anche un trackpad integrato, un grande D-Pad, una rotella dle mouse angolata e 10 pulsanti mappabili.

La batteria invece ha una capacità di 49,2 Wh per sessioni da gaming ancora più lunghe: grazie al Super Rapid Charge la batteria si ricarica fino al 70% in appena mezz’ora. Lenovo Legion Go è anche dotato di RAM LPDDR5X fino a 16GB, a cui si aggiunge un SSD PCIe Gen4 fino ad 1TB ed uno slot microSD che supporta fino a 2TB di memoria e spazio di archiviazione aggiuntivo.

Lenovo Legion Go è disponibile sullo store di Lenovo e da lunedì 20 novembre sarà acquistabile in anteprima in Spazio Lenovo a 799,00 euro.