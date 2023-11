Lenovo Legion Go disponibile in Italia a 799 euro: la console AMD Ryzen Z1 Extreme

In seguito al teardown di Lenovo Legion Go, è giunto il momento di fare riferimento al lancio ufficiale della console portatile. Infatti, quest'ultima è ufficialmente approdata anche in Italia a un prezzo di 799 euro.

A tal proposito, come fatto notare anche da Gizchina, dal 31 ottobre 2023 risulta possibile procedere all'acquisto dal nostro Paese e in generale a livello globale. D'altronde, la finestra di lancio era stata indicata come un generico "ottobre 2023", quindi alla fine è stato rispettato quanto reso noto nel contesto dell'annuncio di Lenovo Legion Go a IFA 2023.

Che si voglia fare riferimento al dispositivo col termine "console portatile" o che si voglia indicarlo come "PC handheld da gaming", Legion Go è adesso ordinabile anche dal portale ufficiale italiano di Lenovo. Va detto che, nonostante il pulsante legato all'acquisto si chiami "Configura e acquista", al momento c'è solamente un modello in vendita per il nostro Paese, che viene tra l'altro indicato come disponibile in unità limitate.

In ogni caso, per riassumere rapidamente la scheda tecnica di Lenovo Legion Go, quest'ultima include un processore AMD Ryzen Z1 Extreme, una scheda video AMD integrata, 16GB di RAM LPDDR5X, 512GB di SSD M.2 e uno schermo IPS da 8,8 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel), refresh rate fino a 144Hz e luminosità fino a 500 nit. Il sistema operativo è Windows 11 Home a 64 bit. Per il resto, se siete alla ricerca di approfondimenti, potreste voler dare un'occhiata alla nostra prova preliminare di Lenovo Legion Go.