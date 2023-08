Lenovo Legion Go, spunta la finestra di lancio: arriverà con degli occhiali AR?

Ormai Lenovo Legion Go non ha più segreti: una pletora di immagini promozionali della portatile di Lenovo ne hanno infatti rivelato le specifiche tecniche, il design e le feature principali. Tuttavia, sembra esserci una novità che non è mai trapelata fino ad ora: Legion Go potrebbe essere venduta in bundle con degli occhiali AR molto speciali.

Stando a quanto riporta GizmoChina, infatti, Lenovo starebbe preparando degli occhiali AR per Legion Go, che saranno venduti separatamente rispetto alla console portatile e che serviranno da dispositivio companion per quest'ultima, proiettandone lo schermo in grandi dimensioni e in sovraimpressione sul mondo reale.

Legion Go verrà usata come controller per gli occhiali AR di Lenovo, mentre il suo schermo dovrebbe rimanere oscurato durante il loro utilizzo, dal momento che il display principale per la visione dei giochi riprodotti sarà composto dagli occhiali stessi. Per ora, però, non è chiaro se sarà possibile giocare a dei videogiochi pensati appositamente per il VR e l'AR o se le applicazione degli occhiali AR di Legion Go si limiteranno alla riproduzione dei videogiochi per PC su schermi con dimensioni molto più grandi di quelli della console.

In ogni caso, il processore Ryzen Z1 di Legion Go dovrebbe permettere senza grossi problemi l'utilizzo della console per videogiochi e intrattenimento in VR e AR, a patto ovviamente di accettare qualche compromesso in termini di qualità grafica. Resta dunque da vedere quanto Lenovo riuscirà ad integrare la sua proposta AR nell'ecosistema di Legion Go (e quanto il pubblico sarà interessato ai due prodotti).

Infine, pare che Legion Go sarà annunciata all'IFA di Berlino, che si terrà tra l'1° e il 5 settembre di quest'anno. Non è chiaro su quali mercati la console portatile verrà venduta, né tantomeno quali saranno i prezzi di lancio. Secondo GizmoChina, però, possiamo aspettarci che l'handheld non costi più di 900 Euro sul mercato europeo.