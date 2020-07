Lenovo Legion, ecco l'incredibile packaging dello smartphone da gaming

Dopo la conferma della finestra di annuncio per il mercato cinese (ovvero luglio 2020, quindi manca poco), lo smartphone da gaming Lenovo Legion sta iniziando a trapelare online.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, il dispositivo si è fatto vedere in un primo video unboxing, ripubblicato anche dal canale YouTube Sparrows News. Nel video coinvolto, si vede una confezione di vendita particolarmente interessante, dato che presenta un look futuristico e si apre contemporaneamente in tre parti, sia ai lati che davanti. Lo smartphone appare solamente per pochi secondi ed è difficile analizzarlo in questo modo.

Tuttavia, osservando attentamente il video, si nota che il dispositivo è messo a schermo in giù, quindi quella che fuoriesce è la backcover. Purtroppo, come spesso accade per i video provenienti da portali cinesi, la risoluzione (360p) non è delle migliori. Nonostante questo, sembrerebbe che Lenovo Legion disponga di quattro fotocamere posteriori, affiancate dal flash LED (come potete vedere nel fermo immagine presente in calce alla notizia).

In ogni caso, la caratteristica peculiare del dispositivo dovrebbe essere la ricarica rapida a 90W. Più precisamente, Lenovo Legion dovrebbe essere il primo smartphone a raggiungere questo traguardo. Luglio 2020 è appena iniziato, non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più.