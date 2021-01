Lenovo Legion, lineup gaming 2021 ufficiale al CES: ci sono anche i ThinkBook

In seguito alle recenti novità, Lenovo ha deciso di utilizzare ancora una volta il palcoscenico offerto dal CES 2021 (Consumer Electronics Show) per lanciare nuovi prodotti. Questa volta la multinazionale cinese ha messo il focus sul gaming con la gamma Legion, senza dimenticarsi però delle novità in casa ThinkBook.

Partendo dalla famiglia Legion, troviamo i nuovi portatili Legion 7 con display da 16 pollici, Legion 5 Pro con schermo da 16 pollici, Legion Slim 7 con display da 15 pollici e Legion 5, disponibile in due varianti diverse in termini di diagonale dello schermo. In parole povere, la multinazionale cinese punta a immettere sul mercato soluzioni adatte un po' a tutti i gusti. Tra l'altro, Lenovo ha lavorato duramente su aspetti come la dissipazione del calore (Legion Coldfront 3.0, flusso d'aria aumentato fino al 18%) e sulla tastiera Legion TrueStrike (dotata di switch anti-ghosting, soft-landing e in modo opzionale retroilluminazione RGB). Interessante inoltre notare come Legion 7 e Legion 5 Pro siano i primi laptop da gaming al mondo con display QHD 165Hz da 16 pollici.

Lenovo si è inoltre concentrata sul software, dando vita a funzionalità come l'Intelligent Mode, che mira a ottimizzare automaticamente le prestazioni di gioco. Non manca inoltre una feature chiamata Legion AI Engine, che mira a condividere il TDP tra CPU e GPU, ottimizzando l'esperienza gaming e impostandola correttamente a seconda delle esigenze dell'utente. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: a bordo ci sono le nuove GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX, nonché i processori mobile AMD Ryzen di nuova generazione. Per il resto, gli altoparlanti Harman sono ora ottimizzati con Nahimic Audio di SteelSeries.

A fianco dei nuovi portatili Legion, la multinazionale cinese ha ufficializzato anche l'arrivo di accessori e altri prodotti. Per fare un recap, i prezzi di partenza sono di 1669,99 dollari per Lenovo Legion 7 (disponibile da giugno 2021), 999,99 dollari per Lenovo Legion 5 Pro (disponibile da marzo), 769,99 dollari per Lenovo Legion 5 (disponibile da marzo), 89,99 dollari per Lenovo Legion S600 Gaming Station (disponibile da aprile), 99,99 dollari per Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset (disponibile da aprile), 699,99 dollari per Lenovo IdeaPad Gaming 3 con CPU AMD (disponibile da giugno) e 49,99 dollari per Lenovo Legion H200 Gaming Headset (disponibile da aprile). Per ulteriori dettagli sui prodotti citati, potete fare riferimento al sito ufficiale di Lenovo.

Passando alle novità della gamma ThinkBook, i nuovi dispositivi sono ThinkBook Plus Gen 2 i, ThinkBook 13x i, ThinkBook 14p Gen 2 e ThinkBook 16p Gen 2. Si tratta di prodotti che strizzano l'occhio alle piccole e medie imprese (SMB). Tra le novità più interessanti, troviamo l'introduzione di una scheda video NVIDIA GeForce di ultima generazione sul ThinkBook 16p Gen 2. Tutti i prodotti saranno disponibili a partire dal Q1 2021. I prezzi di partenza sono fissati a 1549 dollari per ThinkBook Plus Gen 2 i, 1199 dollari per ThinkBook 13x i, 849 dollari per ThinkBook 14p e 1299 dollari per ThinkBook 16p. Se siete interessati a questi prodotti, potete chiaramente approfondirli uno per uno mediante il portale ufficiale di Lenovo.