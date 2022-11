Lenovo Legion e PG Esports saranno presenti alla Milano Games Week 2022

Lenovo e PG ESports annunciano oggi un accordo esclusivo di partnership in occasione della Milano Games Week che si terrà dal 25 al 27 Noembre a Milano Rho Fiera.

Lenovo Legion sarà technology partner della PG Arena, presente al padiglione 20, e terrà una serie di iniziative dedicate ai videogiocatori.

Lenovo ha annunciato che metterà a disposizione il suo portfolio gaming Lenovo Legion a tutti i pro player che si sfideranno venerdì 25 Novembre 2022 sul main stage della PG Arena fino alla finale dell’Italian Cup di Rainbow Six Siege. Il brand però sarà anche protagonista di altre protagoniste per ingaggiare gli ospiti della Games Week, tra cui Savage Live Cam ed altre attività.

Il brand però potrà essere seguito anche online con le trasmissioni Twitch sul canale Rainbow6IT. I fan che visiteranno la PG Arena potranno anche scoprire le ultime novità hardware di Lenovo Legion tra cui i potenti notebook PC Lenovo Legion 5 Pro (qui trovate la nostra recensione di Lenovo Legion 5 Pro) e Lenovo Legion 7.

“Siamo entusiasti di collaborare con Lenovo e di averli coinvolti durante le competizioni alla PG Arena”, ha dichiarato Pierluigi Parnofiello, CEO di PG Esports. “Lenovo Legion è il partner perfetto per questa straordinaria competizione leggendaria di eSport che abbiamo creato insieme a Ubisoft. Siamo convinti grazie a Lenovo Legion aumenteremo l’esperienza di gioco dei giocatori professionisti e l’esperienza complessiva dei fan”.

“Lenovo Legion è un brand con radici negli eSport, la collaborazione con una delle società leader negli eSport in Italia dimostra il nostro impegno nei confronti della comunità dei gamer nel nostro paese”, ha affermato Valentina Fracassi, Marketing Manager in Italia di Lenovo. “Siamo orgogliosi che i migliori giocatori e le squadre che si affronteranno nella PG Arena possano raggiungere nuovi record e conquistare la prima Italian Cup di Rainbow Six Siege grazie alla potenza del nostro ecosistema Lenovo Legion”.