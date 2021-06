Lenovo Legion Phone Duel 2 da 12/256GB disponibile in Italia: prezzo non male

Sono passati alcuni mesi dalla pubblicazione della nostra recensione di Lenovo Legion Phone Duel 2. I nostri test si sono basati sul modello da 16/512GB e al momento dell'analisi avevamo fatto riferimento al "prossimo arrivo" di una variante meno costosa da 12/256GB dello smartphone da gaming. Ebbene, il "momento clou" è arrivato.

Infatti, Lenovo ha aggiornato il suo portale ufficiale mettendo in vendita proprio il succitato modello da 12/256GB, che viene proposto a 799 euro nelle colorazioni Ultimate Black e Titanium White. Il prezzo non è male, considerando anche il fatto che si tratta di un dispositivo che monta un prestante processore Qualcomm Snapdragon 888 e punta al top della fascia alta del mercato. Ricordiamo che non mancano svariate funzionalità che strizzano l'occhio ai videogiocatori, dagli Octa-Trigger al sistema di raffreddamento con ventole interne.

Abbiamo dedicato diversi approfondimenti allo smartphone: potete trovarli nella pagina relativa a "Legion by Lenovo". Insomma, le informazioni sul prodotto non mancano qui su Everyeye Tech. Ad esempio, potrebbe interessarvi dare un'occhiata ai risultati dei benchmark, nonché allo speciale dedicato al sistema di raffreddamento e alla ricarica.

In ogni caso, al fianco della nuova variante rimane in vendita anche il modello da 16/512GB, che viene proposto a 899 euro. Tuttavia, al momento in cui scriviamo le unità disponibili in questo caso sono limitate.