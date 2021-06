Lenovo Legion Phone Duel 2: online la nostra videorecensione

Dopo il lancio italiano di Lenovo Legion Phone Duel 2, ci tuffiamo nuovamente sullo smartphone da gaming della società di Hong Kong, di cui abbiamo ampiamente parlato su queste pagine. Sul nostro canale ufficiale YouTube, infatti, è disponibile la videorecensione del dispositivo.

Nel filmato, che trovate come sempre in apertura, snoccioliamo da vicino quelle che sono le principali feature dello smartphone da gaming, che è caratterizzato da un'ampia gamma di funzionalità pensate appositamente per i giocatori, tra cui troviamo un grip progettato ad hoc per garantire un'impugnatura salda ed un sistema di dissipazione attivo.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione del Lenovo Legion Phone Duel 2 a cura di Andrea Zanettin. Non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube di Everyeye.it.

Di recente abbiamo anche spiegato perchè il Lenovo Legion Phone Duel 2 è uno smartphone da gaming unico.